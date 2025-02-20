Сегодня многие украинские чиновники и политики после жесткой критики Владимира Зеленского со стороны главы Белого дома Дональда Трампа призвали в своих соцсетях объединиться вокруг президента Украины.

Например, пост об этом в своем телеграм-канале опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что гордится президентом и ценит возможность работать с ним в одной команде.

"Президент является лидером, сплотившим страну в самые тяжелые времена. Его решительность и уверенность придают силы бороться дальше. Мы все понимаем: только наш народ, только мы все вместе можем победить, только поддерживая друг друга – выстоять", - написал Ермак.

Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук написала в том же Телеграме, что сейчас начинается "новый этап" в истории Украины.

"Мы сплотились вокруг президента тогда, в феврале 2022-го. Мы должны сделать это снова в феврале 2025 года. Тогда он был с нами. Сейчас мы должны быть с ним", - написала чиновница.

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы во время войны "невозможны и аморальны". Она отметила, что без участия в выборах военных голосование не может считаться легитимными.

"Владимир Зеленский - президент Украины. Легитимный, пока не избран другой. Только украинцы имеют право решать, когда и при каких условиях им менять свою власть. Сегодня таких условий нет!" - написала Тимошенко.

Мэр Харькова Игорь Терехов высказался в аналогичном духе, опубликовав пост о "времени для объединения". По его словам, враг пытается победить политически, не одолев Украину на фронте.

"Только объединение вокруг интересов страны, вокруг президента, вокруг желания на справедливых условиях закончить начатую Россией войну, вокруг памяти тех, кто положил свою жизнь за то, чтобы мы жили и строили страну - только на таких условиях мы выстоим", - заявил Терехов.

С подобными заявлениями выступили и другие лица.

Однако есть и такие, кто придерживается другого мнения.

Так, народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко считает, что Зеленский ведет страну к катастрофе.

"Очень забавно наблюдать, как в соцсетях сейчас несется: нужно поддержать нашего президента! Извиняюсь, а кто довел ситуацию до того состояния, которое имеем сейчас? Кто решил измерять рейтинги с другими президентами? Кто начал публично критиковать Трампа? Смотрю на все это и приходит аналогия: представьте, что пилот сошел с ума и ведет самолет прямо в гору. Кто-то в салоне встает и спрашивает: "Что ты делаешь?", а другие кричат: "Не трогайте нашего пилота! Должны объединиться вокруг него!" Так вот, куда мы летим, можете догадаться, если ситуация не изменится", - заявил Гончаренко.

Напомним, Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов".

Как пишут западные СМИ, президент США хочет отстранения Зеленского от власти в Украине.