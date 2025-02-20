Глава Департамента эффективности правтельства США (DOGE) Илон Маск написал ещё ряд постов с критикой президента Украины Владимира Зеленского.

Публикации появились в социальной сети миллиардера Х.

Маск обвинил лидера Украины в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры, который умер год назад в украинской тюрьме, где сидел по обвинению СБУ.

"Зеленский убил американского журналиста", - утверждает Маск в ответ на пост об этой истории.

Также соратник Дональда Трампа раскритиковал съёмки Владимира и Елены Зеленских для журнала Vogue летом 2022 года.

"Он делал это, пока дети умирали в окопах на фронте", - написал Маск.

Кроме того Маск призвал разобраться, куда делась часть американской помощи Украине.

Напомним, Илон Маск потребовал от президента Владимира Зеленского провести выборы на подконтрольных Киеву территориях.

Ранее волонтер Мария Берлинская заявила, что Маск может в любой момент отключить "Старлинк" на фронте и ВСУ потеряют много людей. По ее словам, полной альтернативы Старлинку нет, но есть несколько возможных комбинированных вариантов.