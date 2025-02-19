Американский миллиардер и соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск поддержал проведение выборов в Украине.

Соответствующие публикации Маска появились в принадлежащей ему соцсети X.

В частности, Маск перепостил видео Дональда Трампа, где тот заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского рейтинг сейчас на уровне 4%, и усомнился, что он может представлять свою страну за столом переговоров.

Также Маск согласился с утверждением, что "Зеленский не хочет мира, он хочет денег и власти".

Владелец Х ответил на это утверждение эмодзи 💯 (что означает "100%").

Ранее телеканал Fox News сообщал, что США и Россия считают выборы в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования. При этом Трамп и Путин "считают шансы на переизбрание действующего президента Украины низкими".

Напомним, на днях экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что выборы нового главы государства состоятся 26 октября 2025 года.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что выборы в Украине пройдут не раньше чем через полгода после окончания военного положения.