Украине не следует ждать хороших новостей в ближайшие недели.

Об этом написал в Инстаграме бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В ближайшие недели не ищите света в новостях... Помните, что в конце все будет хорошо, и, если еще не хорошо, значит, это еще не конец", - заявил он.

Напомним, в Эр-Рияде закончились переговоры делегаций США и РФ. Они стали первыми официальными с начала полномасштабной войны в Украине. Обе стороны дали позитивные оценки итогам разговора и договорились вести диалог дальше.

Западные медиа писали, что США и РФ были против того, чтобы приглашать Украину на сегодняшние переговоры в Эр-Рияде, хотя Саудовская Аравия, как принимающая сторона, и предлагала это.

После встречи Владимир Зеленский заявил, что для него стало сюрпризом, что Украину не позвали на эти переговоры.

По информации американских журналистов и депутата Европарламента, США и РФ сейчас обсуждают план, по которому сначала в Украине будет прекращен огонь, потом проведут выборы, а затем уже новые власти подпишут с Россией мирный договор.