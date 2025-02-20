Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск может в любой момент отключить "Старлинк" на фронте и ВСУ потеряют много людей.

Об этом заявила волонтер Мария Берлинская.

По ее словам, это стало понятно "сегодня после заявлений Трампа и Маска".

"Старлинки могут выключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто "технический сбой" на несколько дней или недель. Если не иметь плана Б – начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы Старлинку нет. Но есть несколько возможных комбинированных вариантов, связные знают", – написала Берлинская.

Напомним, с начала войны Маск обеспечивал связью "Старлинки" на линии фронта за свой счет. С 2023 года их стал оплачивать Пентагон, но техническое обеспечение по-прежнему предоставляет компания Маска.

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