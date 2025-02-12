Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск призвал к полной реорганизации Североатлантического альянса НАТО.

Так миллиардер прокомментировал пост сенатора от Республиканской партии Майка Ли в социальной сети X.

Ли опубликовал пост о том, что НАТО - это анахронизм, а эпоха "холодной войны закончилась".

"НАТО нуждается в капитальном ремонте", - ответил на это Илон Маск.

Также Ли задался вопросом, почему США "до сих пор обеспечивают Европе зонтик безопасности через НАТО".

До этого Маск уже критиковал политику США на трансатлантическом направлении, призывая снизить расходы на оборону Европы. По его словам, такие траты недопустимы в условиях значительного дефицита бюджета и роста государственных расходов Вашингтона.

Ранее газета The Financial Times писала, что команда Дональда Трампа планирует продолжать военную помощь Украине, однако уже сообщила европейским чиновникам, что президент США потребует от стран - членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

При этом перспективы вступления Украины в Альянс пока туманны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет ядерное оружие как компенсацию за то, что Украину не принимают в НАТО.