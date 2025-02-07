Президент США Дональд Трамп поручил главе Департамента эффективности правительства (DOGE) Илону Маску провести аудит расходов Министерства обороны страны.

Об этом Трамп заявил на совместном интервью прессе с премьер-министром Японии Сигэрой Исибой.

Напомним, Маск критиковал Пентагон за покупку устаревших вооружений.

"Текущая стратегия заключается в создании небольшого количества оружия по высокой цене для ведения вчерашней войны <...>", – писал глава DOGE в своей соцсети.

Ранее президент США заявил, что будет сокращать военные расходы США.

Штаты "теряют триллионы долларов из-за неэффективных и потенциально незаконных расходов", а масштабы коррупции в госструктурах страны "огромны", сказал Трамп.

В Конгресс был внесён проект бюджета, в котором предусмотрено сокращение выделения средств на противоракетную оборону на 9,3 миллиарда долларов.

Как мы также сообщали, администрация Трампа планирует расследовать деятельность Центра противодействия коррупции Украины.

Юридическое издание пишет, что через ЦПК "бывшие американские чиновники из Демократической партии США влияли на судебную и правоохранительную систему и установили контроль над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей Украины".