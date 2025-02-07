Новая администрация Соединённых Штатов будет рассматривать возможность сокращения военных расходов.

Об этом заявил новый американский лидер Дональд Трамп в ходе краткого интервью журналистам в Белом доме.

Президент США сказал, что Штаты "теряют триллионы долларов из-за неэффективных и потенциально незаконных расходов", а масштабы коррупции в госструктурах страны "огромны".

Также сегодня в Конгресс был внесён проект бюджета, в котором предусмотрено сокращение общих расходов на противоракетную оборону на 9,3 миллиарда долларов.

Напомним, ближайший соратник Трампа миллиардер Илон Маск предлагал сокращения расходов США по четыре миллиарда в день.

В частности, владелец Tesla и Space X написал, что количество государственных должностей, которые можно заменить простой компьютерной автоматизацией, "просто поражает!"

Ранее стало известно, что, помимо прекращения помощи другим странам, Белый дом остановил федеральные гранты и займы внутри Америки.

Заморозка финансирования была прежде всего направлена в область обеспечения прав трансгендеров, вопросов экологии и программ по гендерной инклюзивности. Как писали в СМИ, это "может затронуть триллионы долларов".