Многие российские и белорусские оппозиционные СМИ также финансировались через USAID. Об этом сообщает Financial Times.

Российская Meduza сегодня проведет заседание совета директоров, чтобы обсудить свое будущее, сообщил основатель российского оппозиционного ресурса Moscow Times Дерк Сауэр.

По его словам, другие оппозиционные СМИ РФ уже начали проводить сокращения персонала и зарплат.

В Беларуси по крайней мере шесть оппозиционных изданий, находящиеся в изгнании, сообщили о полном прекращении финансирования.

Отметим, что мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что останавливает свою работу.

Причины не называет. Но ранее сообщалось о взломе чат-бота, по которому паблик собирал информацию от людей. Основатель проекта заявил, что это произошло по его вине, и теперь пользователи, отправлявшие "Гаюну" информацию, оказались в зоне риска.

СМИ пишут, что в Беларуси уже задержан первый пользователь - им оказался сотрудник Мозырского НПЗ.

Напомним, в Украине до 90% медиа финансировались через USAID.

В целом по миру через Агентство получали средства более 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 "медийных" некоммерческих неправительственных организаций. В том числе и ведущие американские СМИ.