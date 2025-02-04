Пес Патрон в своём аккаунте Х раскритиковал Илона Маска за закрытие USAID. Аккаунт Патрона пишет, что через агентство финансировались образовательные программы с участием четырехлапого сотрудника ГСЧС.

"Пока Илон Маск, пользуясь своим положением в этом мире, критикует работу USAID, я хочу поблагодарить всех, кто поддержал мои усилия по просвещению детей об опасности противопехотных мин. Мои мультфильмы, комиксы и книги стали возможны благодаря поддержке USAID. ...Десятки детей в Украине пострадали от таких "сюрпризов" (мин - Ред.). Вместе с USAID мы спасли сотни, может быть, даже тысячи детей. ...Я хочу выразить свою благодарность всем гражданам Америки, которые платят налоги. Благодаря этому вы спасли многих детей. Не знаю, смогу ли я продолжать творить, но мое сердце наполнено только благодарностью к людям, которые сделали это возможным. Спасибо, USAIDUkraine", - сказано в публикации Патрона.

Кто именно был получателем грантовых средств, не указано.

А издание "Закон и бизнес" сообщает, что возглавляемая активистом Михаилом Жернаковым и финансируемая на западные гранты, в том числе американскими фондами USAID, "Фундация DEJURE" контролировала украинские суды в интересах Демократической партии США.

Кроме USAID, организацию спонсировал фонд "Возрождение". Только в 2023 году "Фундация DEJURE" получила от них 36 миллионов гривен. За эти деньги организация вела программы по очистке судейского корпуса Украины. По оценкам экспертов, это позволило "Фундации" установить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия через "Совет добропорядочности", устраняя неудобных судей и продвигая лояльных.

"В результате этих процессов произошел развал судебной системы Украины, резкое снижение уровня доверия к суду как институту власти и падение престижа судейской профессии", - пишет издание.

Влияние часто использовалось "DEJURE" для внепроцессуального давления на суды с целью решения личных вопросов активистов, избирательного правосудия, устранения оппонентов и политического давления на власть, говорится в материале.

Объемы западного финансирования "четко доказывают, что внепроцессуальный контроль над судебной системой Украины пытались установить за деньги Демократической партии США".

Кроме того, по данным источников издания El Pais, закрытие USAID повлияло и на многочисленные проекты ООН в Украине. Оказалось, что многие из них по большей части финансировались через это агентство Госдепа, например, связанные с защитой прав человека.

Агентства ООН в Украине уже получили внутреннее сообщение с требованием не подписывать никаких новых документов, предполагающих финансирование со стороны США. Некоторые неправительственные организации в Украине уже уведомили ООН, что отправили своих сотрудников домой, поскольку не смогут выплачивать им зарплату.

При этом программы, связанные с детьми, от закрытия USAID не пострадают.

Миссия ООН в Украине изучает, какие проекты являются "критически важными", чтобы сохранить их.

Тем временем Белый дом перечислил примеры растраты денег со стороны USAID.

В частности, агентство вкладывало средства в такие проекты:

1,5 млн долл. - на "продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии";

70 тыс. долл. - на постановку "мюзикла DEI" (diversity, equity, and inclusion - разнообразие, равенство и инклюзивность) в Ирландии;

2,5 млн долл. - на электромобили для Вьетнама;

47 тыс. долл. - на трансгендерную оперу в Колумбии;

32 тыс. долл. - на трансгендерный комикс в Перу;

2 млн долл. - на смену пола и ЛГБТ-активизм в Гватемале;

6 млн долл. - на финансирование туризма в Египте;

сотни тысяч долларов для некоммерческой организации, связанной с признанными террористическими организациями, причем после того, как в их отношении было начато расследование;

миллионы на EcoHealth Alliance, который участвовал в исследованиях в лаборатории Уханя;

"сотни тысяч порций еды были отправлены боевикам "Аль-Каиды" в Сирии";

сотни миллионов долларов - на финансирование "ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и удобрений, используемых для поддержки беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане".

Вчера мы сообщали, что общественная организация "Движение "Чесно" дискредитировало своих оппонентов и пыталось влиять на суды, используя иностранные гранты.

Также вчера в Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID.