Кандидат в министры здравоохранения Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в свержении Виктора Януковича.

Об этом политик заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Также он назвал USAID "прикрытием ЦРУ".

"USAID, которое является прикрытием ЦРУ, вложило пять миллиардов долларов в финансирование этих беспорядков (Евромайдана - Ред.). Эти беспорядки приводят к государственному перевороту против демократически избранного правительства Украины. Это было правительство, которое отказалось выбирать сторону и заявлять, что мы будем на стороне Запада. Поэтому мы хотели их убрать", - сказал Кеннеди-младший.

По его словам, "USAID на самом деле не занимается, и ЦРУ не занимается демократией".

"Вы знаете, ЦРУ свергло, я думаю, 83 правительства в период с 1947 по 1997 год. Это треть правительств на Земле, и большинство из них были демократическими. Оно не занимается демократией", - добавил Кеннеди-младший.

Отметим, что сегодня в Сенате США состоится голосование за его утверждение на посту министра здравоохранения.

Как известно, сам Такер Карлсон, поддерживающий Трампа, недавно назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".

Ранее Илон Маск заявил о ликвидации агентствa USAID, которое тратило миллиарды на помощь странам по всему миру, включая Украину.