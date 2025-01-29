Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост министра здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший проходит слушания в Сенате.

Сенаторы-демократы задали вопрос, является ли он сторонником теорий заговора.

"Ярлык этот приклеили за то, что я задаю сложные вопросы. Потому что я сказал, что вакцины от COVID не предотвращают инфекцию, когда правительство заявляло, что предотвратят. Теперь все это признают. Меня называли теоретиком заговора, потому что я говорил, что красный краситель вызывает рак, а теперь FDA признало это и запретило его. Меня называли теоретиком заговора, потому что я говорил, что фторид снижает IQ. На прошлой неделе 87 исследований показали, что существует прямая связь с потерей IQ... Я могу продолжать перечислять еще неделю", – ответил он.

На слушаниях Кеннеди-младшего спросили о его заявлении, что COVID-19 "был направлен против белых и чернокожих".

"Мы не знаем, было ли это преднамеренной атакой [на определенные расы] или нет, но есть документы, которые показывают расовые и этнические различия и последствия", – ответил Кеннеди.

Он также раскритиковал производителей питания в США, которые "отравляют американский народ".

"Когда мой дядя был президентом, 3% американцев страдали ожирением. Сегодня 74% американцев страдают ожирением или имеют избыточный вес. Эпидемии не вызываются генами. Что-то отравляет американский народ, и мы знаем, что главными виновниками являются изменения в поставках продовольствия", – сказал будущий министр.

"В нашей стране в состав продуктов питания входит 10 000 разрешенных ингредиентов. У европейцев их всего 400", – добавил он, указав на сдвиг в сторону "высокохимических" и "обработанных продуктов".

Также будущий министр призвал изучить связь между употреблением антидепрессантов и стрельбой в американских школах.

"Любые корреляции следует изучать", – добавил он.

Сенаторы-демократы начали ему возражать, говоря что исследования опровергают такую связь. Кеннеди в них усомнился.

Ранее Кеннеди-младший говорил, что COVID-19 этнически направлен и евреев поражает меньше.