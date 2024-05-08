В мозгу Роберта Кеннеди-младшего, который собирается баллотироваться на выборах президента США 2024 года, нашли мертвого паразита, который мог съесть часть тканей его мозга.

Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на заявление самого Кеннеди, сделанное ещё в 2012 году.

Кеннеди тогда, по данным издания, признавался, что страдает помутнением рассудка и потерей памяти. Врачи подозревали у него опухоль, но потом пришли к выводу, что в мозг Кеннеди-младшего проник червь, съел часть тканей и умер.

"Теперь независимый кандидат в президенты, 70-летний г-н Кеннеди изображает свой атлетизм и относительную молодость как преимущество перед двумя старейшими людьми, когда-либо претендовавшими на Белый дом: 81-летним президентом Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, 77. Г-н Кеннеди обеспечил себе место в избирательных бюллетенях в Юте, Мичигане, Гавайях и, как утверждает его предвыборный штаб, в Калифорнии и Делавэре", – пишет NYT.

Отметим, что Кеннеди, ранее поддерживавший Демпартию, по данным социологов, на предстоящих выборах в США, будет оттягивать голоса, в первую очередь, у Байдена.

Ранее Роберт Кеннеди-младший в случае прихода к власти обещал провести демонтаж "американской военной империи", вернувшись к замыслам своего дяди - президента Джона Кеннеди.