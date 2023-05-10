Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший утверждает, что на российско-украинской войне погибли 300 тысяч военнослужащих ВСУ, а также 40 тысяч мирных жителей.

Об этом Кеннеди заявил в эфире телеканала Fox News.

Кроме того, кандидат в президенты США фактически возложил ответственность за их гибель на Вашингтон.

Напомним, в начале апреля 69-летний Роберт Кеннеди-младший подал документы на регистрацию кандидатом на выборы президента от Демократической партии. Кеннеди-младший известен как экологический активист, адвокат и антипрививочник.

Как писала "Страна", на днях кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы избежать конфликта с Россией, если бы публично до начала вторжения заявил об отсутствии намерений у Киева вступать в НАТО.

Кроме того, Кеннеди-младший считает, что США уже не могут восполнить запасы уничтоженной в Украине артиллерии.

Также мы сообщали, что недавно Роберт Кеннеди-младший заявил, что его сын воевал в Украине, и раскритиковал действующего президента США Джо Байдена.