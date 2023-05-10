Общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года составили около 196 310 человек личного состава и 3 736 единиц танков. За последние сутки уничтожено 690 военных РФ и 2 вражеских танка.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Также представлены данные по другим потерям РФ:

боевых бронированных машин ‒ 7275 (+18),

артиллерийских систем – 3039 (+8),

РСЗО – 555 (+1),

средства ПВО ‒ 308 (+1),

самолетов – 308,

вертолетов – 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2624 (+6),

крылатые ракеты – 970 (+15),

корабли/катера ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5974 (+5),

специальная техника / special equipment ‒ 389 (+1).

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