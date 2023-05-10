Генштаб ВСУ озвучил потери российской армии на 10 мая
Общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года составили около 196 310 человек личного состава и 3 736 единиц танков. За последние сутки уничтожено 690 военных РФ и 2 вражеских танка.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Также представлены данные по другим потерям РФ:
- боевых бронированных машин ‒ 7275 (+18),
- артиллерийских систем – 3039 (+8),
- РСЗО – 555 (+1),
- средства ПВО ‒ 308 (+1),
- самолетов – 308,
- вертолетов – 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2624 (+6),
- крылатые ракеты – 970 (+15),
- корабли/катера ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5974 (+5),
- специальная техника / special equipment ‒ 389 (+1).
Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.
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