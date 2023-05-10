В среду, 10 мая, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Силы РФ нанесли 23 ракетных и 43 авиационных ударов, совершили 97 обстрелов из РСЗО. Большая часть ракет была уничтожена, но были и попадания. В частности, пять ракет С-300 попали по Купянску, Славянску, Краматорску и Константиновке.

2. Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, совершив 46 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

3. В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем сотрудникам электростанции выезд из города запрещен.

4. Россияне анонсировали эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.



5. Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.



Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

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