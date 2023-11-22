Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший пообещал провести демонтаж "американской военной империи", вернувшись к замыслам своего дяди - президента Джона Кеннеди, убитого ровно 60 лет назад.

Об этом он написал в материале для Fox News.

"Если американский народ изберет меня своим президентом, то я возобновлю процесс демонтажа американской военной империи. Я верну вооруженные силы к их истинной функции защиты родной страны", - заявил Кеннеди-младший.

Он пообещал прекратить "безрассудную и воинственную" политику "провоцирования Китая и России", ликвидировать большую часть американских военных баз за рубежом и сократить численность вооруженных сил.

"Сегодня наша страна пошатнулась под долговым бременем в $33 трлн, большая часть которого является результатом военных расходов", - подчеркнул демократ.

По его словам, президент Джон Кеннеди руководствовался "сильной и идеалистической приверженностью миру". Он не начал войну в Лаосе и в Берлине, не вторгся в Кубу, а также отказался бомбить ракетные установки СССР во время Карибского кризиса, добавил Кеннеди-младший.

"Еще не поздно сойти с пути войны и вступить на путь мира, который Джон Ф. Кеннеди предвидел для нашей страны. Даже в нынешнем запущенном состоянии США обладают крупнейшим в мире ВВП, богатыми природными ресурсами, а также изобретательным и предприимчивым населением", — отметил кандидат в президенты.

Весной Кеннеди-младший утверждал, что его сын воевал в Украине пулеметчиком.

Тогда же он сообщил, что собирается участвовать в праймериз как кандидат в президенты США от Демократической партии.

Мы подробно писали о тайнах убийства президента Джона Кеннеди.