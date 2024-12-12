Роберт Кеннеди-младший, который остановил свою предвыборную кампанию ради Дональда Трампа, хочет доказать роль ЦРУ в убийстве своего дяди - президента США Джона Кеннеди.

Для этого он предложил Трампу свою невестку Амариллис Фокс Кеннеди на пост замдиректора ЦРУ, пишет со ссылкой на источники портал Axios.

Издание сообщает, что Трамп чувствует себя обязанным РФК-младшему, которого он выдвинул на пост министра здравоохранения, за его помощь на выборах и стремится угодить ему.

За кулисами же разворачивается дискуссия о том, может ли Фокс Кеннеди быть правильным выбором для поста № 2 в ЦРУ.

Роберт Кеннеди-младший объясняет, что Фокс Кеннеди – руководитель его президентской кампании, которая замужем за его сыном Бобби Кеннеди III, – поможет раскрыть тайну убийства Джона Кеннеди, сообщили Axios два источника среди республиканцев.

"РФК верит в это и хочет докопаться до сути", - сказал один из источников, имея в виду давно известные теории о том, что за убийством президента Кеннеди в 1963 году стояло ЦРУ.

Ранее стало известно, что сын Дональда Трампа и бывший кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший выступили против разрешения Украине на дальнобойные удары по территории России.