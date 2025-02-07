На новой обложке американского журнала Time изображен миллиардер Илон Маск в кресле президента США.

В посвященной бизнесмену статье издание рассказывает о том, как команда Маска в начале февраля зашла в офис USAID, потребовав доступ к документам, после чего началось закрытие агентства. Автор материала рассуждает о том, как далеко может зайти глава Департамента эффективности правительства США (DOGE).

По данным издания, многие ведомства США уже ожидают визита DOGE.

"Пока что Маск, похоже, не несет ответственности ни перед кем, кроме президента Трампа, который передал благодетелю своей предвыборной кампании всеобъемлющий мандат на приведение правительства в соответствие со своей повесткой дня. На данный момент миллионы государственных служащих находятся во власти Маска", - пишет Time.

Также Маск стал героем карикатуры в журнале The New Yorker, где его с командой DOGE изобразили в образе персонажей фильма Стэнли Кубрика "Заводной апельсин".

"Маск и его банда мародеров из IT-отделов", - подписал картинку журнал.

Тем временем сам Маск признался Дональду Трампу в мужской любви в соцсети Х.

"Я люблю Дональда Трампа так же сильно, как гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину", – уточнил он.

На днях Маск и его люди остановили выделение средств изданию Politico, которое финансировало агентством USAID.

Также бизнесмен писал в Х, что USAID выделяло деньги и агентству Associated Press.