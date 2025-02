USAID выделяло деньги ведущим западным медиа, включая Associated Press и The New York Times - журналист

Агентство США по международному развитию (USAID) платило деньги ведущим и самым известным западным СМИ. Об этом сообщил в Х журналист из Малайзии Ян Майлз Чонг, пишущий для американских консервативных медиа. По его данным, правительство США за последние пять лет предоставило газете The New York Times десятки миллионов долларов. Крупнейшим спонсором газеты выступило Министерство здравоохранения и социальных служб, выделив 26,9 миллиона долларов. 19,15 миллиона долларов дал Национальный научный фонд. Только в августе 2024 года правительство выделило NYT 4,1 миллиона долларов. Чонг выразил обеспокоенность по поводу этого, предположив, что деньги использовались для продвижения контента в интересах определенных политических сил, в частности, проукраинского, антитрамповского и направленного против Илона Маска. Он также заявил, что самое щедрое финансирование совпало с ключевыми политическими событиями, включая начало войны в Украине и цикл президентских выборов в США 2024 года. В подтверждение своих утверждений Чонг опубликовал скриншоты финансовых квитанций с USAspending.gov — правительственной платформы, отслеживающей федеральные расходы США. В связи с публикацией Чонга в Х развернулась дискуссия на тему финансирования СМИ. В ее рамках Илон Маск написал, что USAID выделяло деньги и агентству Associated Press. оно получило 620 тысячи доллавро от Госдепа. Тему финансирования близких к Демократической партии СМИ через USAID - то есть за госсчет - начал активно выдвигать на передний план и президент США Дональд Трамп. Он заявил в Truth Social, что издание Politico получило 8 миллионов долларов от USAID за положительные статьи о демократах. При этом финансирование деятельности партий и их предвыборной кампании за бюджетные деньги в США запрещено. "Похоже, что миллиарды долларов были украдены в USAID и других агентствах, большая часть из них ушла фейковым СМИ за создание красивых историй о демократах. Левая газетенка, известная как Politico, похоже, получила $8 млн. Это самый большой скандал, от которого демократам уже не скрыться", - написал Трамп. Напомним, вчера Министерство государственной эффективности США, возглавляемое Маском, остановило выделение средств Politico и другим американским изданиям, финансировавшимся USAID. Politico уже заявило, что владеющая СМИ компания "никогда не была бенефициаром государственных программ или субсидий". Также мы сообщали, что USAID финансировало 90% украинских медиа. Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться