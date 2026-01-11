РФ впервые использовала против Украины ударный БпЛА "Герань-5" - ГУР
В начале 2026 года Россия впервые применила по Украине новый ударный беспилотник "Герань-5".
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в своём телеграм-канале.
По данным разведки, длина аппарата составляет около 6 метров, размах крыльев - до 5,5 метра.
В отличие от предыдущих модификаций "Герани", беспилотник выполнен по нормальной аэродинамической схеме, при этом большинство ключевых узлов унифицировано с другими образцами серии.
Сообщается об использовании 12-канальной системы спутниковой навигации "Комета", трекера на базе микрокомпьютера Raspberry, 3G/4G-модемов, а также реактивного двигателя Telefly, аналогичного применяемому на "Герани-3", но с большей тягой.
Масса боевой части оценивается примерно в 90 кг, заявленная дальность поражения - около 1000 км.
Также, по имеющейся информации, РФ прорабатывает варианты применения "Герани-5" с авиационных носителей, в том числе с самолетов Су-25, для увеличения дальности и удешевления использования.
Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.
Ранее эксперты сообщали о применении последних модификаций "Гераней" по Одесской области.
Также сообщалось, что на российском ударном беспилотнике типа "Шахед" впервые обнаружили установленный переносной зенитно-ракетный комплекс.
Кроме того, эксперт показал фото устройства для ослепления ПВО, установленного на российских дронах.