В начале 2026 года Россия впервые применила по Украине новый ударный беспилотник "Герань-5".

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в своём телеграм-канале.

По данным разведки, длина аппарата составляет около 6 метров, размах крыльев - до 5,5 метра.

В отличие от предыдущих модификаций "Герани", беспилотник выполнен по нормальной аэродинамической схеме, при этом большинство ключевых узлов унифицировано с другими образцами серии.

Сообщается об использовании 12-канальной системы спутниковой навигации "Комета", трекера на базе микрокомпьютера Raspberry, 3G/4G-модемов, а также реактивного двигателя Telefly, аналогичного применяемому на "Герани-3", но с большей тягой.

Масса боевой части оценивается примерно в 90 кг, заявленная дальность поражения - около 1000 км.

Также, по имеющейся информации, РФ прорабатывает варианты применения "Герани-5" с авиационных носителей, в том числе с самолетов Су-25, для увеличения дальности и удешевления использования.

Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

Ранее эксперты сообщали о применении последних модификаций "Гераней" по Одесской области.

Также сообщалось, что на российском ударном беспилотнике типа "Шахед" впервые обнаружили установленный переносной зенитно-ракетный комплекс.

Кроме того, эксперт показал фото устройства для ослепления ПВО, установленного на российских дронах.