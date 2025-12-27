Россия использует Starlink для управления ударными беспилотниками при атаках на территории Украины.

Об этом в своем телеграм-канале пишет украинский эксперт по связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, удары БПЛА "Молния" со Starlink фиксируются ежедневно и не только на фронте. Недавно была атакована энергетическая инфраструктура Николаева.

Он отметил, что с помощью Starlink беспилотники могут летать достаточно низко над землей, чтобы избежать воздействия систем РЭБ и пеленгования с помощью РЛС.

"Летает в основном Старлинк Мини. Противник уже начал затирать на терминалах серийные номера. Напоминаю, что противодействие таким БПЛА только одно – сбивать их. РЭБ здесь не поможет. Фиксировать их РЛС тоже не так просто, БПЛА со Старлинком не нуждается в большой высоте и может лететь в десятке метров над землей", - пишет "Флеш".

Напомним, ранее "Флеш" заявил, что БПЛА "Шахеды" управляются с территории Беларуси.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Беларуси на крышах пятиэтажек расположено оборудование, которое помогает РФ наводить "Шахеды".