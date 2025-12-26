Войска РФ пытаются остановить работу железной дороги на маршруте из Украины на Польшу.

Об этом заявил украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш на своей странице в Facebook.

По его словам, два дня назад "Герани" атаковали поезд, а затем ремонтную бригаду, позавчера - железнодорожный мост, а вчера ночью - локомотивное депо. Все атаки направлены на железнодорожную ветку Киев - Ковель.

Бескрестнов спрогнозировал продолжение ударов по объектам этой ветки и призвал защитить их.

"Хотя "Шахеды" заходят с территории РФ, я продолжаю настаивать, что управляются они с территории Республики Беларусь. Чтобы потом все не охали и ахали, как на мосту в Маяках, нужно защищать эту железнодорожную ветку средствами РЭБ и зенитными дронами. Необходимо средствами РЭР (радиоэлектронной разведки - Ред.) официально подтверждать работу пунктов управления "Шахедами" с территории Беларуси и затем выносить это на СНБО. До момента обеспечения защиты этой ветки поезда грузы и пассажиры находятся в зоне риска", - написал Бескрестнов.

Он считает, что целью противника является остановка работы ветки железной дороги как части логистического звена Украина–Польша.

Напомним, недавно в Коростене, что на трассе Киев – Ковель, сошли с рельсов грузовой состав, а также локомотив пассажирского поезда.

Что происходит на объектах "Укрзализныци" и грозит ли стране железнодорожный коллапс, мы разбирали в отдельном материале.