Ударов по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области было два. В результате инцидента есть раненые среди пассажиров и работников "Укрзализныци".

Об этом сообщил министр общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, первый удар пришелся по локомотиву пригородного поезда Терещинская–Новгород-Северский. Второй удар - по электровозу поезда Киев–Шостка.

"Медицинские бригады уже доставили пострадавших в больницы и оказывают необходимую помощь. Другие люди находятся в укрытиях под контролем спасателей и будут эвакуированы после окончания тревоги", - написал Кулеба.

Судя по публикуемым сумскими пабликами фото, состав, по которому был нанесен удар в Шостке, был товарно-пассажирским.

За пассажирским вагонам виднеются товарные. Их можно заметить и на видео последствий удара, которое опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что в последнее время россияне все чаще атакуют локомотивы на украинской железной дороге. Об одном из таких случаев мы писали в отдельном материале.

