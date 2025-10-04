Россия ударила по товарно-пассажирскому поезду в Шостке, есть раненые. Фото и видео
Ударов по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области было два. В результате инцидента есть раненые среди пассажиров и работников "Укрзализныци".
Об этом сообщил министр общин и территорий Алексей Кулеба.
По его словам, первый удар пришелся по локомотиву пригородного поезда Терещинская–Новгород-Северский. Второй удар - по электровозу поезда Киев–Шостка.
"Медицинские бригады уже доставили пострадавших в больницы и оказывают необходимую помощь. Другие люди находятся в укрытиях под контролем спасателей и будут эвакуированы после окончания тревоги", - написал Кулеба.
Судя по публикуемым сумскими пабликами фото, состав, по которому был нанесен удар в Шостке, был товарно-пассажирским.
За пассажирским вагонам виднеются товарные. Их можно заметить и на видео последствий удара, которое опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.
Отметим, что в последнее время россияне все чаще атакуют локомотивы на украинской железной дороге. Об одном из таких случаев мы писали в отдельном материале.
