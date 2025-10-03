Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар по энергосистеме Украины.

Об этом говорится в вечернем обращении президента.

"Только в одном ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, только половину ракет удалось сбить", – сообщает верховный главнокомандующий.

Ранее мы анализировали возможно ли устроить Москве блэкаут как анонсировал Зеленский.

Война в Украине продолжается 1318-й день. Последние новости с ключевыми событиями пятницы, 3 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Зафиксировано новое продвижение войск РФ в двух областях, что набрало темп за последние несколько суток: в Днепропетровской области неприятель продвинулся к западу от деревни Новоивановки, в Запорожской – в Полтавке. Украинские военные считают, что противник готовит ещё одно наступление в северной части Днепропетровской области – на новопавловском направлении.

