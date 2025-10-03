В пятницу, 3 октября, в Украине идет 1318-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

12:29 Британия уже оказывает помощь Украине при нанесении некоторых дальнобойных ударов по территории РФ, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

О чем именно идет речь, не уточняется, однако статья посвящена тому, что США начнут поставлять Украине разведданные о некоторых целях на российской территории.

12:16 Орск (Оренбургская область РФ, Урал) атаковали дроны, сообщают местные телеграм-каналы.

Украинские каналы пишут, что атакован НПЗ.

10:50 В Полтавской области остановлена работа нескольких объектов газодобычи в результате ночных обстрелов, сообщает ДТЭК.

Согласно сервису НАСА, сейчас бушуют пожары в районе следующих месторождений:

Яблоновское отделение переработки газа (Полтавская область);

Шебелинское газовое месторождение (Змиевской район, Харьковская область);

Шебелинское линейно-производственное управление магистральных газопроводов;

газовая дожимная компрессорная станция в районе н.п. Глазуновка (Харьковская область).

При этом официально прилёты по ним не подтверждались.

10:40 В Харьковской области около 13 тысяч свиней погибли в результате удара БпЛА по сельхозпредприятию в Нововодолажском обществе, сообщает ГСЧС.

Горели 8 зданий для содержания свиней на общей площади 13,6 тыс. кв. м.

10:32 По Украине ночью было запущено 416 воздушных целей, было 96 прилетов, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Из 381 БпЛА ("Герани" и другие) сбить удалось 303.

Из 35 ракет (в том числе сразу 28 "Искандеров") удалось сбить 17, в том числе 12 "Искандеров".

Были прилеты 18 ракет и 78 дронов на 15 локациях.

Основное направление удара – объекты энергетики в Харьковской и Полтавской областях. Также пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.

10:21 Прилеты по объектам энергетики ночью были не только в Полтавской области, но и ряде других, сообщает Минэнерго. В том числе пострадали объекты газотранспортной инфраструктуры.

10:05 Украинские объекты энергетики не были защищены должным образом, заявил нардеп Кучеренко из "Батькивщины".

Он утверждает, что ни один из 21 саркофага (объект 3-го уровня защиты) не был закончен и не будет закончен, а были "зарыты деньги в землю". Эту программу законсервировали, о чем уже сообщил премьер.

Кучеренко утверждает, что и объекты 2-го уровня не были достроены, а рассказы правительства и "Укрэнерго" о завершении работ на 85% - это "манипуляция". Подстанции облэнерго защищали сами компании просто мешками с песком.

09:31 NBC News подтверждает информацию WSJ о том, что США планируют предоставить Украине разведданные для ударов по нефтегазовым объектам на территории РФ.

Источники NBC говорят, что впервые Белый дом при Трампе расширит разведывательную помощь Украине.

По словам аналитиков, атаки по НПЗ уже начинают наносить значительный ущерб российскому энергетическому сектору, а американская разведка может сделать их еще более эффективными.

Также Украина надеется, что Трамп передаст дальнобойные ракеты.

09:26 Некоторые школы в Полтаве перешли на онлайн обучение после ночного обстрела, сообщает мэр Ямщикова.

08:56 Жительница Днепропетровской области рассказала о массовом отъезде жителей местных сел из-за российского наступления.

По словам Юлии, многие, у кого было свое дело, бросают землю, бизнес, торговлю и уезжают, становясь бомжами.

Происходит "сознательный слив земель", говорит женщина. По ее мнению, это связано с прорывом войск РФ в глубь Днепропетровской области.

"До моего дома [от линии фронта] осталось 13 километров", - сообщает Юлия.

Как она говорит, россияне уже углубились на территорию области на 20 километров, а украинские карты показывают 15-километровый прорыв.

08:26 Власти Полтавской области подтвердили удар по объектам энергетики сегодня ночью.

08:12 Вчера беспилотники атаковали район Перми. По данным местных властей, после этого на заводе "Азот" в Березняках, одном из крупнейших производителей удобрений в России, произошла "кратковременная остановка технологического цикла".

По словам мэра города, пострадавших нет, экологической угрозы тоже, предприятие к настоящему времени вновь работает в штатном режиме.

При этом в Пермском крае вводили режим угрозы налета БпЛА, который к утру отменили. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что в результате атаки беспилотников пострадал двухквартирный жилой дом, жертв нет.

07:57 Россияне снова продвинулись в Днепропетровской (Вербовом) и Запорожской (Новоивановке) областях, сообщает украинский военный ресурс Deep State.

Другие продвижения РФ: к юго-западу от Константиновки (в Белой Горе) и в Шандриголовом на Лиманском направлении.

07:52 Сегодня ночью РФ нанесла комбинированный удар по Полтавской области. В Полтаве и некоторых районах жители слышали взрывы.

По данным мониторинговых телеграм-каналов, россияне наносили ракетные удары по Полтаве и Лубнам. Атака могла быть направлена, в частности, на объекты энергетической инфраструктуры.

В городском совете Полтавы уже сообщили, что из-за аварийной ситуации в сети электропитания в городе частично перекрыто движение транспорта. Информация о разрушениях или пострадавших пока официально не обнародована.