В воскресенье, 7 декабря, в Украине идет 1383-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 7 декабря

10:09 На Черниговщине в результате ночных ударов погиб мужчина. По данным ГСЧС, в Новгород-Северском погиб 50-летний местный житель.

В регионе также возникли несколько пожаров. Загорелись оставленное здание, жилой дом и хозяйственная постройка.

Минэнерго сообщает о прилётах по объектам энергетики в Черниговской области.

10:02 Взрывы в Запорожье.

8:26 В Кременчуге россияне атаковали несколько предприятий энергетического комплекса, заявили в Полтавской ОВА.

7:55 Ночью был массированный удар по Кременчугу.

В городе перебои со светом, водой и теплом. Мэрия заявляет о прилётах дронов и ракет по объектам инфраструктуры.