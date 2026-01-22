Президент США Дональд Трамп подписал в швейцарском Давосе устав инициированной им международной организации Совет мира, которую он сам возглавит. Документ подписали также представители 18 других стран.

Церемонию транслировали аккаунты Белого дома в соцсетях.

"Этот совет имеет все шансы стать одной из важнейших организаций, когда-либо учрежденных",- сказал Трамп.

По его словам, организация будет работать в сотрудничестве с ООН.

"У ООН есть огромный потенциал. И я считаю, что объединение Совета мира с теми людьми, которые собрались здесь, вместе с Организацией Объединенных Наций может стать чем-то по-настоящему уникальным для мира - для всего мира, а не только для США",- добавил президент США.

Всего из 58 приглашенных в Совет мира устав подписали лишь 19 стран, включая США. Помимо США это Армения, Аргентина, Азербайджан, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.

Трам сообщил, что президент РФ Владимир Путин согласился войти в состав организации и что он хочет видеть в ней лидеров "с реальной властью и влиянием", а не "младенцев в политике".

"Как только этот Совет мира будет полностью сформирован, мы сможем делать практически всё что пожелаем. Мы будем делать это совместно с ООН", - заявил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила, что устав созданного Совета мира уже вступил в силу, после чего структура получила статус официальной международной организации.

"Устав теперь находится в полной силе. Совет мира теперь является официальной международной организацией", - сказала Левитт.

Между тем Путин на встрече в Кремле с палестинским лидером Махмудом Аббасом заявил, что Россия готова направить 1 миллиард долларов на поддержку палестинского народа в рамках Совета мира.

"Мы готовы направить миллиард долларов в эту новую структуру - Совет мира - прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ и направить эти средства на восстановление сектора Газа и вообще на решение проблем Палестины", - указал президент РФ.

Он добавил, что с американской стороной обсуждался вопрос использования замороженных активов РФ в США для оплаты взноса в Совет мира.

"Думаю, это вполне возможно. Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации" - заметил глава Кремля.

Ранее Путин говорил, что получил личное обращение от Трампа с приглашением в Совет мира, поблагодарил за него президента США и поручил МИДу РФ изучить предложение.

Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.