Белорусский президент Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира, который продвигает президент США Дональд Трамп.

Соответствующее видео опубликовали политические телеграм-каналы.

Президент Беларуси подписал письмо госсекретарю США Марко Рубио, в котором подтвердил вступление страны в Совет мира.

В подписанном документе говорится о выполнении положений устава Совета мира в соответствии с предполагаемой процедурой, которая "была определена в письме президента США".

Также Лукашенко назвал "враньём" сообщения о том, что для вступления в Совет мира Трампа надо внести 1 миллиард долларов.

Напомним, что из-за приглашения в этот Совет Путина и Лукашенко в нем не хочет участвовать Зеленский.

Британия и Франция уже отказались войти в Совет мира.

"Поддерживаем инициативу Трампа по созданию Совета мира, но не такого, который заменит ООН", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

ОАЭ и Марокко приняли приглашение Трампа. А большинство стран (более 50) ещё не дали своего ответа. В том числе Россия и Китай.

Ранее Трамп отреагировал на отказ Макрона войти в Совет мира. Президент США заявил, что введет 200%-ные пошлины на французское шампанское, и тогда Макрон согласится.