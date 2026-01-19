Президент США Дональд Трамп предложил российскому и белорусскому коллегам Владимиру Путину и Александру Лукашенко войти в Совет мира, который будет управлять сектором Газа.

Об этом сообщили Кремль и белорусское МИД.

"США пригласили Владимира Путина войти в состав Совета мира по сектору Газа. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы", - сказал Дмитрий Песков.

В Министерстве иностранных дел Беларуси тоже отметили, что рассматривают предложение от Вашингтона.

"Мы высоко ценим, что американская сторона видит Беларусь, и это прямо обозначено в тексте обращения, как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира, и вести за собой силой примера, инвестировать в безопасное и процветающее будущее для грядущих поколений. Мы также рассматриваем данное предложение как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства", - заявили в МИД Беларуси.

Лукашенко выразил готовность принять участие в деятельности нового органа и надеется, что его полномочия будут шире урегулирования ближневосточного конфликта.

О создании Совета мира в секторе Газа Трамп объявил 16 января. Учреждение этой организации подразумевал мирный план США для Газы наряду с размещением в секторе международных сил. Цель совета - содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление "надежного и законного" управления в регионах, где произошли конфликты или существует риск их возникновения.

Инициативу Трампа с учреждением разных советов критикуют как попытку создать альтернативную ООН.