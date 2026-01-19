Президент США Дональд Трамп в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере сообщил, что поскольку ему не дали Нобелевскую премию мира, то он больше не считает себя обязанным думать только о мире и хочет завладеть Гренландией.

Послание главы Белого дома опубликовал в Х журналист PBS News Ник Шифрин.

"Уважаемый Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение восьми и более войн, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире, хотя он всегда будет приоритетом, но теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки. Дания не может защитить эту землю от России или Китая, и почему у них вообще есть право собственности? Нет никаких письменных документов, есть только то, что там высадилась лодка столетия назад, но у нас тоже были лодки, высаживавшиеся там. Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента его основания, и теперь НАТО должно сделать что-то для Соединенных Штатов. Мир не будет в безопасности, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией", - написал Трамп.

О том, что Россия и Китай претендуют на остров, в последнее время Трамп говорит постоянно, хотя ни Москва, ни Пекин никогда официально или неофициально таких претензий не озвучивали.

Напомним, на выходных президент США объявил о введении пошлин на товары союзников Дании на фоне спора вокруг Гренландии.