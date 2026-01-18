Известный британский либеральный журналист и интервьюер Пирс Морган пошутил над претензиями США на владение Гренландией.

Публикация с критикой заявлений американского президента Дональда Трампа появилась на странице Моргана в соцсети Х.

"Британии следует выкупить Америку обратно. В конце концов, когда-то она была нашей, и это укрепит нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите её нам, президент Трамп, мы введём пошлины на США и любую страну, которая поддержит вас в сопротивлении этой очень выгодной сделке. Справедливо?" – написал журналист.

Это сообщение набрало немало саркастичных комментариев от американцев.

"Хороший спектакль, Пирс, но мы могли бы захватить Британию в течение 48 часов, если бы захотели, и ты ничего не смог бы с этим поделать. К счастью для тебя, нам надоели вторжения в исламские страны", – было сказано в одном из комментариев.

"Вы, люди, больше даже не владеете Британией", – ответил Моргану другой пользователь.

Ранее министр обороны Италии высмеял военную миссию европейцев в Гренландии.

Напомним, сегодня восемь стран НАТО сделали заявление о Гренландии и раскритиковали пошлины Трампа.