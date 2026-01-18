Немецкие военные, прибывшие в Гренландию, покинули остров, так как выполнили свою первоначальную задачу.

Об этом заявил представитель бундесвера подполковник Петер Милевчук в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, сотрудничество с датскими коллегами было "очень позитивным и конструктивным".

"Мы для начала изучили здесь ситуацию и в принципе выполнили задачу. Теперь поедем домой с результатами", - сказал подполковник.

При этом минобороны ФРГ не стало раскрывать детали завершившейся миссии немецких военнослужащих в Гренландии.

"Просим понять, что мы не можем отвечать на вопросы, касающиеся содержания разведывательной миссии, по соображениям военной безопасности", - заявил представитель оперативного командования бундесвера.

В ведомстве сообщили, что группа немецких военных "сегодня планово завершила свою миссию" в Гренландии: "Военные смогли получить на месте важные сведения. На этой основе теперь вместе с нашими партнерами в рамках НАТО будут согласованы возможные меры по укреплению безопасности в Северной Атлантике и в Арктике".

Ранее президент США Дональд Трамп наложил на Германию пошлины за отправку солдат на Гренландию.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон требует применить "торговую базуку" для противодействия Трампу. Речь идёт о санкциях и контрмерах, вводимых в ответ на пошлины США.

Кроме того, западные СМИ пишут, что Европа может изгнать американские военные базы со своей территории, если США аннексируют Гренландию.