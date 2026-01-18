Европейский Союз собирается остановить процесс заключения торгового соглашения с США из-за введения новых "гренландских" тарифов со стороны американского лидера Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на президента Европейской Народной Партии (ЕНП) Манфреда Вебера, партия которого является крупнейшей в Европарламенте.

По словам Вебера, достижение соглашения с США больше невозможно.

Речь идет о торговом соглашении, идея которого возникла между США и ЕС весной 2025 года, как реакция на введение Трампом жестких пошлин против стран Евросоюза. Теперь же, по мнению Вебера и депутатов ЕНП, введение новых пошлин делает предыдущее соглашение бессмысленным.

"Если депутаты от ЕНП присоединятся к левым политическим группам, вероятно, у них будет достаточно голосов, чтобы отложить или заблокировать торговую сделку между ЕС и США, которая уже частично реализована, но еще нуждается в одобрении Европарламента. В результате последних действий Трампа по введению 10%-х пошлин против 8 стран из-за Гренландии заключение торгового соглашения стало еще более сложным процессом", - говорится в материале.

Как отмечает издание, группа влиятельных европейских парламентариев давно выступает против соглашения, заявляя, что оно слишком несбалансировано в пользу США.

Это недовольство усилилось после того, как США распространили 50-процентную пошлину на сталь и алюминий на сотни дополнительных товаров из ЕС.

Ранее издание писало, что Европарламент хочет увязать одобрение торгового соглашения между США и ЕС с отказом Вашингтона от Гренландии.

Напомним, сам Трамп объявил о введении пошлин на товары союзников Дании на фоне спора вокруг Гренландии.