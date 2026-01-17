Жители столицы Гренландии города Нуук устроили массовую демонстрацию против планов США в отношении острова.

Соответствующие кадры публикуют политические телеграм-каналы.

Участники скандировали лозунги с требованием, чтобы Штаты отказались от своих инициатив, которые гренландцы расценивают как угрозу суверенитету своего острова.

В столице Дании Копенгагене тоже прошли акции против претензий Трампа на Гренландию.

Между тем спикер палаты представителей США Майкл Джонсон заявил, что не считает возможным военное вмешательство Америки в дела Гренландии и выступает за дипломатическое решение вопроса контроля над островом.

"Я не предвижу военного вмешательства в Гренландии. Там небольшое население, и я считаю, что дипломатические каналы – это правильный путь", – сказал Джонсон.

Комментируя резкие заявления президента США Дональда Трампа о "правах" Вашингтона на датский остров, Джонсон не исключил, что целью этих заявлений было привлечь внимание союзников. По словам спикера, Великобритания и некоторые другие партнёры по НАТО уже присутствуют в регионе, и, возможно, речь шла о том, чтобы в ЕС "заново осознали важность этой географии и этого расположения".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США хотят купить Гренландию, а не завоевать.

Напомним, сегодня Трамп ввёл торговые пошлины против союзников Дании на фоне спора вокруг Гренландии, а Макрон пообещал на это ответ.