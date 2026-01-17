На фоне скандала с попытками США отобрать у Дании Гренландию, многие обсуждают, чем на это ответят союзники Копенгагена - страны Евросоюза и НАТО. Которые уже начали отправлять на датский остров по 10-15 солдат в качестве "предупреждения" Трампу.

При этом как-то забылось, что у Дании есть еще один официальный союзник, имеющий крупнейшую, если не считать Россию, сухопутную армию в Европе. И который мог бы всерьез защитить Гренландию от притязаний Трампа. Это Украина.

Киев и Копенгаген в феврале 2024 года подписали договор о сотрудничестве в области безопасности. Такие соглашения украинская власть тогда подписывала со многими государствами - провозглашая это договорами о "гарантиях безопасности" (хотя официально эти документы так не назывались).

Сейчас, когда обсуждается мирный план Трампа, в рамках которого Украина добивается реальных гарантий от США и Европы, о тех, в общем-то декларативных, соглашениях предпочитают не вспоминать. Но на момент подписания вокруг этих документов было много шума - как в Украине, так и в странах-подписантах на Западе.

Поэтому сейчас в сети появились рассуждения на тему "отправит ли Украина на помощь Дании войска, если США попытаются аннексировать Гренландию".

Однако, если прочитать само соглашение о безопасности, то в нем нет никаких военных обязательств Украины перед Данией. На процентов 90 соглашение состоит из обязательств Дании перед Украиной. Прежде всего, Копенгаген обязуется помогать Украине в укреплении обороны: поставки вооружений и боеприпасов, поддержка авиации и ПВО, участие в программе F-16, обучение военных. Отдельно зафиксированы финансовые параметры: в 2024 году объем помощи Украине должен составить не менее 1,8 млрд евро, а общий объем поддержки через датский фонд в 2023–2028 годах — около 8,5 млрд евро.

Со стороны Украины в соглашении прописаны лишь обязательства по продолжению реформ в сфере госуправления и борьбы с коррупцией.

Так что, никаких оснований у Копенгагена требовать от Киева военной помощи, согласно этому договору нет.

Отметим, что среди всех стран, с которыми Зеленский подписал подобное соглашение, лишь Великобритания вписала туда пункт о военной поддержке со стороны Украины Лондону, если возникнет такая необходимость.

Понятно, что и это также не носит обязательный характер, но по крайней мере британцы, если, например, Аргентина атакует Фолкленды, могут, если захотят, обратиться к Киеву за военной поддержкой, ссылаясь на соответствующий пункт соглашения.

В случае же попытки аннексии Гренландии со стороны США, Дания, исходя из текста договора с Украиной, может лишь потребовать от Киева активизации "антикоррупционных реформ".