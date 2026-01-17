Министр обороны Италии Гвидо Крозетто высмеял отправку нескольких десятков европейских военных на Гренландию.

Слова министра публикует итальянское национальное информационное агентство ANSA.

"Интересно, что они вообще там должны делать – отправиться в экспедицию? 15 итальянцев, 15 французов, 15 немцев – это звучит как начало анекдота", – прокомментировал европейскую военную миссию Крозетто.

Ранее президент США Дональд Трамп пошутил, что на Гренландию отправили дополнительную собачью упряжку.

"Я не могу полагаться на то, что Дания сможет защитить себя сама. Они говорили, что привезли [на Гренландию] ещё одну собаку и говорили это всерьёз – они действительно привезли туда дополнительную собачью упряжку", – сказал американский лидер.

Напомним, Италия отказалась участвовать в миротворческой миссии на территории Украины.

Война в Украине продолжается 1423-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 16 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг армия РФ продолжила продвигаться в районе Степногорска, к югу от Запорожья, на восточном берегу бывшего Каховского водохранилища. Также у противника есть продвижение под Константиновкой Донецкой области. Неприятель продолжил наносить удары по объектам украинской энергетики в тылу: 15 января был повреждён крупный объект энергоснабжения в Харькове.

