В официальном аккаунте Белого дома в соцетях появилось изображение собачьей упряжки, перед которой открываются два пути: в сторону Вашингтона и в сторону Пекина и Москвы. Изображение сопровождается подписью: "Куда пойдёте, гренландцы?"

Этот выбор выглядит странным, учитывая, что ни Китай, ни Россия ни разу не предъявляли претензий на остров. При этом выбора в пользу Дании автор изображения не предлагает.

В комментариях пользователи стали вывешивать свои картинки на эту тему.

Например, на одной, подписанной "Нет, спасибо. Выберем вариант 3", изображены США в составе Евросоюза.

На второй Дональду Трампу, который сидит за обеденным столом, женщина накладывает еду со словами: "Нет, ты не можешь получить Гренландию - ты еще не закончил с Венесуэлой".

Еще один пользователь добавил в изначальное изображение датский флаг и подписал свою версию: "Третья опция не секрет".

В целом подавляющее большинство комментаторов высмеивают планы Вашингтона насчет Гренландии.

Напомним, ранее Трамп заявил, что оборона Гренландии "состоит из двух собачьих упряжек".

Между тем СМИ пишут, что главе Госдепа Марко Рубио поручили подготовить официальное предложение о покупке Гренландии Вашингтоном. Сумма сделки может составить 700 миллиардов долларов.