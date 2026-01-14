Государственному секретарю Марко Рубио поручили подготовить официальное предложение о покупке Гренландии Вашингтоном. Сумма сделки может составить 700 миллиардов долларов.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на анонимного высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По словам других источников телеканала, оценку стоимости острова в 700 миллиардов предоставили президенту США Дональду Трампу ученые и бывшие чиновники американской администрации. Таким образом, потенциальная цена покупки превышает половину годового бюджета Министерства войны США.

Значительно более дешевый вариант, рассматриваемый в США в качестве альтернативы, – так называемый договор о свободной ассоциации. Соглашение предусматривало бы финансовую помощь США Гренландии в обмен на разрешение присутствия на острове американских войск.

Сегодня Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс должны встретиться с представителями Дании и Гренландии в Вашингтоне, чтобы обсудить предложения Трампа.

Накануне Трамп заявил, что Гренландия нужна США для создания системы ПВО "Золотой купол", и подчеркнул, что НАТО должно содействовать этому.

Как мы писали, США пытались купить остров уже несколько раз: в 1867 и в 1946 годах.