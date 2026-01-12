Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался четко относительно своей позиции по Гренландии и намерен добиться того, чтобы США завладели островом.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время общения с журналистами.

"Вчера вечером президент высказался очень четко. Он сказал, что хочет, чтобы США приобрели Гренландию, потому что считает, что, если мы этого не сделаем, в конечном итоге она будет приобретена или даже захвачена во время военных действий Китаем или Россией, что не хорошо ни для США, ни для Европы, ни для самой Гренландии", – сказала Ливитт.

Ранее Трамп пригрозил решить вопрос по Гренландии любым способом и объяснил, зачем она ему. По словам главы Белого дома, если Штаты не получат страну, туда зайдет Россия или Китай.

Тем временем конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внёс законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии со стороны США.

В свою очередь Дания уже пообещала без раздумий открыть огонь в случае вторжения американцев в Гренландию.

Какие последствия для войны в Украине будет иметь конфликт Европы и США вокруг Гренландии, мы разбирали в отдельном материале.