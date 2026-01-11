В окружении президента США Дональда Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию.

Об этом сообщает The Mail on Sunday со ссылкой на источники.

По информации издания, американский лидер поручил командованию специальных операций подготовить план вторжения на остров, однако эта идея встречает сопротивление со стороны высшего военного руководства.

Сторонники жесткой линии считают, что США должны действовать быстро, чтобы не допустить усиления России или Китая в регионе. Британские дипломаты полагают, что Трамп также может рассматривать этот сценарий как способ отвлечь внимание американских избирателей от экономической ситуации накануне промежуточных выборов.

Источники утверждают, что Объединенный комитет начальников штабов выступает против, называя возможную операцию незаконной и не имеющей поддержки Конгресса. По их словам, военные пытаются переключить внимание президента на менее спорные варианты, включая действия против теневого флота России или удар по Ирану.

В дипломатических кругах обсуждается несколько сценариев, включая силовое или политическое давление с целью разрыва связей Гренландии с Данией.

В худшем случае это, как отмечается в одном из дипломатических сообщений, может привести к разрушению НАТО изнутри. В более мягком варианте Копенгаген мог бы согласиться на расширенный военный доступ США к острову.

Европейские дипломаты дают оценку, что окно для подобных шагов ограничено и может закрыться уже к лету.

Один из источников резюмировал отношение военных к этим идеям так: "Генералы считают план по Гренландии безумным и незаконным и пытаются его остановить".

Напомним, Трамп пригрозил решить вопрос по Гренландии любым способом и объяснил, зачем она ему. По словам главы Белого дома, если США не получат страну, туда зайдет Россия или Китай.

В то же время Канада опасается, что может стать следующей целью президента США после Венесуэлы и Гренландии.