Канада опасается, что может стать следующей целью президента США Дональда Трампа после Венесуэлы и Гренландии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Оттаве допускают, что Вашингтон может прибегнуть к "военному принуждению". Канадский исследователь в сфере глобальной безопасности Томас Гомер-Диксон заявил, что любая попытка давления со стороны США должна быть для них крайне дорогостоящей.

Отдельно власти обеспокоены политическими рисками. События в Венесуэле, где Трамп добился контроля над нефтяными запасами, показали его готовность действовать авантюрно ради усиления влияния в регионе, отмечает агентство.

Правительство Канады на этом фоне пытается ускорить укрепление вооруженных сил - повышает зарплаты военнослужащим, закупает истребители и подводные лодки. При этом в Оттаве признают, что эти шаги требуют времени и не дают быстрого эффекта.

Еще одна уязвимость - экономика. По данным Bloomberg, Канада сильно зависит от торговли с США, а угрозы отмены льгот в рамках соглашения USMCA или введения новых пошлин могут вызвать серьезные сбои. Чтобы снизить риски, власти делают ставку на диверсификацию экспорта, в том числе за счет расширения связей с Китаем.

Доцент Карлтонского университета Филипп Лагассе считает, что чем больше Канада идет на уступки ради сохранения торговых отношений и снижения давления со стороны США, тем выше риск постепенной утраты суверенитета. По его словам, страна может оказаться в положении фактически зависимого государства, даже если официально этого не признает.

Напомним, Трамп пригрозил решить вопрос по Гренландии любым способом и объяснил, зачем она ему. По словам главы Белого дома, если США не получат страну, туда зайдет Россия или Китай.

В свою очередь в Дании заявили, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты "сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы".

