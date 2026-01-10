Канада опасается стать следующей целью Трампа после Венесуэлы и Гренландии - Bloomberg
Канада опасается, что может стать следующей целью президента США Дональда Трампа после Венесуэлы и Гренландии.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В Оттаве допускают, что Вашингтон может прибегнуть к "военному принуждению". Канадский исследователь в сфере глобальной безопасности Томас Гомер-Диксон заявил, что любая попытка давления со стороны США должна быть для них крайне дорогостоящей.
Отдельно власти обеспокоены политическими рисками. События в Венесуэле, где Трамп добился контроля над нефтяными запасами, показали его готовность действовать авантюрно ради усиления влияния в регионе, отмечает агентство.
Правительство Канады на этом фоне пытается ускорить укрепление вооруженных сил - повышает зарплаты военнослужащим, закупает истребители и подводные лодки. При этом в Оттаве признают, что эти шаги требуют времени и не дают быстрого эффекта.
Еще одна уязвимость - экономика. По данным Bloomberg, Канада сильно зависит от торговли с США, а угрозы отмены льгот в рамках соглашения USMCA или введения новых пошлин могут вызвать серьезные сбои. Чтобы снизить риски, власти делают ставку на диверсификацию экспорта, в том числе за счет расширения связей с Китаем.
Доцент Карлтонского университета Филипп Лагассе считает, что чем больше Канада идет на уступки ради сохранения торговых отношений и снижения давления со стороны США, тем выше риск постепенной утраты суверенитета. По его словам, страна может оказаться в положении фактически зависимого государства, даже если официально этого не признает.
Напомним, Трамп пригрозил решить вопрос по Гренландии любым способом и объяснил, зачем она ему. По словам главы Белого дома, если США не получат страну, туда зайдет Россия или Китай.
В свою очередь в Дании заявили, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты "сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы".
