Президент США Дональд Трамп дал понять, что вслед за Венесуэлой он может заняться и Мексикой.

Заявление главы Белого дома прозвучало в эфире американского телеканала Fox News.

"Президент Мексики (Клаудия Шейнбаум - Ред.) хорошая женщина, но она не управляет страной, Мексикой управляют картели. Нам придётся что-то с ними сделать", – сказал Трамп.

Напомним, в Мексике начались массовые антиправительственные протесты после убийства мэра в День мёртвых.

Инцидент был воспринят как подтверждение безнаказанности и тесной связи властей с организованной преступностью.

Ранее местные СМИ писали, что мексиканская наркомафия обучалась пилотировать дроны в Украине.

Как мы сообщали, сегодня Трамп прямо сказал, что целью действий США является контроль над властью в Венесуэле и над ее нефтью.

Мы следим за событиями в Венесуэле в обновляемом онлайне.

Также мы разбирали в отдельном материале, какими будут последствия для мира и Украины после военной операции США в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро.

