Президент США Дональд Трамп назвал "примитивной" войну в Украине на фоне операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Интервью американского лидера публикует местный телеканал Fox News.

"Мы не могли упустить шанс сделать эту невероятную вещь. Мы должны сделать это опять, мы можем это сделать опять, Никто не может нас остановить. Нет никого, кто обладал бы такими возможностями, как у нас. Когда я наблюдаю за этой войной в Украине, которая продолжается и продолжается, и все умирают, это примитивно. Это примитивно. Это ужасно", – заявил Трамп.

Кроме того, по словам Трампа, бо́льшая часть венесуэльского правительства уже сотрудничает с Белым домом.

"Если они останутся верными Мадуро, будущее для них будет очень плохим, очень плохим. Я бы сказал, что большинство из них уже перешли на сторону США", – сказал Трамп.

Также американский президент рассказал, что венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену содержат на корабле "Иводзима", который скоро направится в Нью-Йорк где Мадуро будут судить.

"Их доставили на корабль на вертолёте, их забрали на вертолёте, уверен, что им это понравилось", – отметил Трамп.

"У нас будут представлены все доказательства того, что они совершили те преступления, которые они совершили", - сказал Трамп, подчеркнув, что процесс пройдет на американской территории.

Также глава Белого дома заявил, что США намерены привлечь крупнейшие нефтяные компании к восстановлению нефтяной инфраструктуры Венесуэла.

"Мы собираемся заставить наши крупнейшие нефтяные компании, самые крупные в мире, потратить миллиарды долларов на ремонт сильно поврежденной инфраструктуры, нефтяной инфраструктуры, и начать приносить прибыль США", - сказал он.

По словам Трампа, цель этих действий - изменить ситуацию в стране: "Мы сделаем народ Венесуэлы богатым, независимым и безопасным".

Также Трамп рассказал, что американские военные построили копию дома Мадуро, чтобы подготовиться к его похищению.

"Ни у кого нет такого оборудования, как у нас. Я имею в виду, что все было продумано до мелочей. Они все практиковали. На самом деле они построили дом, который был идентичен тому, в который они вошли, со всеми сейфами, сталью повсюду и лестницами", – заявил Трамп.

Кроме того, в своей соцсети Truth Social президент США опубликовал фото похищенного Мадуро.

Между тем телеканал CNN со ссылкой на источники подтверждает, что спецназ США из отряда "Дельта" захватили Мадуро с супругой, пока они спали в своей резиденции. Заявляется, что операция прошла без жертв со стороны американских военных.

Ранее Трамп заявил, что президент Венесуэлы Мадуро вместе с женой захвачен и вывезен из страны.

По словам президента США, целью действий Штатов является контроль над властью в Венесуэле и над ее нефтью.