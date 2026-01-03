В Сети появилось первое фото задержанного американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

На опубликованном кадре глава государства стоит в сопровождении двух солдат спецназа США.

На снимке также указана дата - 3 января 2026 года.

Однако подлинность фотографии пока не подтверждена.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау же заявил, что Мадуро "предстанет перед правосудием за свои преступления".

Глава МИД Венесуэлы Иван Гиль Пинто в свою очередь заявил, что страна подверглась военной агрессии со стороны США, а президент Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

Утром же в Каракасе были слышны взрывы и видны самолеты с вертолетами, а также столбы дыма - южная часть города, расположенная рядом с крупной военной базой, осталась без электроснабжения. СМИ писали, что взрывы раздались в районе президентского дворца, Минобороны и генштаба Венесуэлы.