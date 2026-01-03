Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны США, президент Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

Об этом заявил глава министерства иностранных дел страны Иван Гиль Пинто.

По его словам, атакованы объекты в Каракасе, а также штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

"Попытка навязать колониальную войну с целью уничтожить республиканскую форму правления и принудить к "смене режима" в союзе с фашистской олигархией потерпит крах, как и все предыдущие попытки", - написал Пинто.

Он отметил, что страна подверглась военной агрессии США с целью захвата её нефтяных и минеральных ресурсов.

"Целью этой атаки является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, с целью насильственного подрыва политической независимости страны. Этого им не удастся добиться. После более чем двухсот лет независимости народ и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права определять свою судьбу", - добавил глава МИД.

Напомним, сегодня утром в Каракасе были слышны взрывы и видны самолеты с вертолетами, а также столбы дыма - южная часть города, расположенная рядом с крупной военной базой, осталась без электроснабжения. СМИ писали, что взрывы раздались в районе президентского дворца, Минобороны и генштаба Венесуэлы.

Сообщения о взрывах появились на фоне угроз президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о развертывании военно-морской группировки в Карибском регионе, допуская возможность нанесения ударов по Венесуэле. Также возле берегов Венесуэлы в небо поднялась палубная авиация США.

Перед этим сам Трамп объявил о нефтяной блокаде Венесуэлы.

О глобальных последствиях ситуации вокруг Венесуэлы мы подробно писали в отдельном материале.