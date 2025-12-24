Вчера на заседании Совета Безопасности ООН американцы пригрозили венесуэльскому президенту Николасу Мадуро. Их раскритиковала Россия.

Видео заявлений представителей США и РФ опубликовали телеграм-каналы.

Посол США в ООН Майк Уолтц заявил, что Штаты не признают Мадуро и его окружение легитимным правительством Венесуэлы. По его словам, Мадуро является "беглецом от американского правосудия" и главой иностранной террористической организации Cartel de los Solis.

Уолтц подчеркнул, что президент США Дональд Трамп намерен использовать "всю власть и всю мощь Соединенных Штатов", чтобы искоренить наркокартели.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что Москва осуждает захват американскими военными нефтяных танкеров и введение блокады Венесуэлы. По его словам, эти действия противоречат ключевым нормам международного права.

Небензя назвал происходящее "очевидным и реальным актом агрессии" и возложил на Вашингтон ответственность за возможные катастрофические последствия для жителей страны.

Он также заявил, что такая интервенция может стать шаблоном для будущего применения силы против государств Латинской Америки.

Напомним, накануне западная пресса сообщала, что США перебросили к берегам Венесуэлы самолеты спецназначения, войска и бронетехнику. Также возле берегов Венесуэлы в небо поднялась палубная авиация США.

Перед этим Трамп объявил о нефтяной блокаде Венесуэлы.

О глобальных последствиях ситуации вокруг Венесуэлы мы подробно писали в отдельном материале.