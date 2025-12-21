У берегов Венесуэлы США смогли задержать танкер, который не находится под санкциями.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их словам, это может свидетельствовать о том, что армада которую президент США Дональд Трамп собрал в море у Венесуэлы это "не показуха".

"Это послание Мадуро", — сказал изданию один из источников, осведомленных о ситуации с высадкой американского спецназа на борт уже второго танкера с венесуэльской нефтью в субботу.

"Даже если мы не конфискуем нефть, это даст понять всем, кто решит участвовать в этой игре, что мы будем пресекать любые попытки", - говорится в материале.

Ряд западных СМИ также пишут, что танкер перевозил нефть предназначенную для Китая.

Ранее мы писали о том, что палубная авиация Соединенных Штатов поднялась в небо возле берегов Венесуэлы.

Перед этим "Страна" перечисляла глобальные последствия блокады Венесуэлы армией США.

