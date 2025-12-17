Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты проводят блокаду Венесуэлы.

Об этом глава Белого дома сказал в комментарии американской прессе.

"Это блокада, мы не позволим никому проходить через это, через что не должны проходить", - добавил президент США.

По его словам, Вашингтон хочет получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона отняли венесуэльские власти.

Трамп заявил, что Венесуэла незаконно завладела американскими активами, выдворив компании из США и забрав землю и права на добычу нефти.

"Наша страна будет сильной. Мы восстановим справедливость!" – добавил президент США.

Напомним, ранее Трамп сообщил, что отдал приказ о полной и полной блокаде всех нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее.

Журналист Такер Карлсон уже заявил, что Трамп может в сегодняшнем ночном обращении к нации в 4.00 по киевскому времени объявить о начале полномасштабной военной операции США против Венесуэлы.

О глобальных последствиях сегодняшнего объявления Трампом блокады Венесуэлы мы писали в отдельном материале.