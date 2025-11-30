В случае прямой атаки США власти Венесуэлы рассматривают два варианта действий для самозащиты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Первый вариант предполагает партизанское сопротивление. Высокопоставленные чиновники называют его "длительным сопротивлением".

В этом сценарии небольшие воинские подразделения должны совершать акты саботажа и другие партизанские действия.

Один из собеседников сообщил, что военным приказано рассредоточиться и укрыться в разных местах в случае нападения.

Второй вариант — "анархизация". Он предусматривает использование разведслужб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков в Каракасе и превращения страны в неуправляемое пространство в случае воздушной или наземной атаки.

Отмечается, что США могут делать ставку на дезертирство венесуэльских солдат. Они получают около 100 долларов в месяц, что составляет примерно пятую часть от суммы, необходимой средней семье для покрытия базовых потребностей.

Такая ситуация, по данным исследований, повышает риск дезертирства в случае конфликта.

Напомним, накануне Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Решение прозвучало на фоне продолжающегося наращивания военной группировки США в Карибском бассейне.

СМИ же пишут, что США готовы рассмотреть применение силы против Венесуэлы, если президент страны Николас Мадуро добровольно не уйдет в отставку.

Подробнее о ситуации с Венесуэлой, начнет ли Трамп вторжение в Венесуэлу и как это связано с войной в Украине мы писали в отдельном материале.